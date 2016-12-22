В Великом Новгороде из-за вспышки пневмонии на десять дней закрыли школы

Администрация Великого Новгорода закрыла с 21 октября на десять дней школы из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме того, в указанный период в общеобразовательных учреждениях отменены массовые культурные и спортивные мероприятия.
В правительстве Новгородской области «Интерфаксу» сообщили о госпитализации 101 школьника в две городские больницы. Дети поступили в состоянии легкой и средней тяжести.
По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах региона, с подозрением на пневмонию доставлены в больницы 22 школьника. «Всего симптомы пневмонии выявлены у 50 детей в пяти школах», — добавил собеседник агентства.
Управление Следственного комитета России по Новгородской области начало доследственную проверку после сообщений СМИ о госпитализации 22 школьников с подозрением на пневмонию.
Заместитель главы администрации Великого Новгорода Анатолий Осипов заявил ТАСС, что из-за роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендовал школам уйти на дистанционное обучение или каникулы. В четырех школах, где дети заболели пневмонией, было принято решение о дистанционном обучении, после которого ученики выйдут на плановые осенние каникулы.
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области сообщает, что уровень заболеваемости респираторными инфекциями в регионе еще не считается эпидемией. Однако порог заболеваемости среди детей в возрасте до двух лет и от 7 до 14 лет превысил эпидемические пороги.