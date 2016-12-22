В Польше в результате нападения мужчины с ножом в ТЦ погиб человек

Один человек погиб, по меньшей мере девять получили ранения после того, как мужчина напал с ножом на посетителей польского торгового центра VIVO. Нападавшего зовут Конрад К, ему 27 лет. Об этом сообщает радиостанция RFM.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (14:00 мск) в городе Сталёво-Воле Прикарпатского воеводства на юго-востоке Польши. Мужчина вошел в торговый центр и атаковал посетителей.
Один из раненных скончался в больнице, еще несколько людей находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и медики. По словам одного из очевидцев, посетители ТЦ и охрана пытались остановить нападавшего. В настоящий момент полиция арестовала злоумышленника. Правоохранители выясняют мотивы мужчины.
Пресс-секретарь правительства Польши Рафал Бохенек сообщил в Twitter, что премьер-министр страны Беата Шидло уже связалась с министром внутренних дел и администрации Польши Мариушом Блащаком и рассказала о событиях в Сталёво-Воле.