В США на съемках фильма с Дензелом Вашингтоном арестовали вора

Полиция арестовала вора на съемках фильма «Великий уравнитель 2», главную роль в котором играет актер Дензел Вашингтон. Об этом сообщает телеканал WHDH.
Инцидент произошел в городе Бостоне, штат Массачусетс. Неизвестный украл кошелек у женщины и побежал в сторону квартала, в котором проходили съемки фильма. Увидев полицейских, он достал нож, полиция в ответ вытащила табельное оружие.
Затем мужчина попытался скрыться на чужом автомобиле, но сотрудники полиции распылили газ из перцового баллончика и задержали его. Комиссар полиции Бостона Уильям Эванс поблагодарил офицеров за то, что они не стали применять оружие против грабителя.
Подобное происшествие произошло 6 октября на съемках того же фильма. Двоих молодых людей — 18-летних Дионте Мартинеза и Томаса Перкинса — задержали за стрельбу по охранникам, присутствовавших на съемках. В результате 40-летняя женщина и 30-летний мужчина получили огнестрельные ранения.Фильм «Великий уравнитель 2» повествует о бывшем агенте ЦРУ Роберте Макколе (Дензел Вашингтон), вынужденном вновь взяться за оружие. Картина выйдет в прокат в 2018 году.