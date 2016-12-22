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Назначен временный директор театра Джигарханяна после увольнения его жены
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Назначен временный директор театра Джигарханяна после увольнения его жены
Общество, 16:18
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Назначен временный директор театра Джигарханяна после увольнения его жены

Временно исполняющим обязанности генерального директора Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна стала замгендиректора театра Елена Гильванова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Армена Джигарханяна Наталия Корнеева.

«Мы ждем Армена Борисовича. Вопрос о новом директоре театра пока не обсуждался», — добавила Корнеева.

Ранее театром руководила супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Об увольнении жены народного артиста СССР Армена Джигарханяна с поста директора его театра ранее 19 октября сообщила ее представитель Ирина Мазур. Женщина уволилась из-за того, что супруг «позорил ее». По словам представителя, Цымбалюк-Романовская решила начать бракоразводный процесс.

В эфире программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» 16 октября Армен Джигарханян заявил, что его жена брала «из его кармана деньги». Артист рассказал, что они с женой часто ссорились и «давно не устраивали» друг друга.

В данное время Джигарханян находится в 57-й московской больнице. По словам медиков, его состояние стабилизировалось, у артиста нормальная температура и снижается сахар в крови.

Теги: Армен Джигарханян , Елена Гильванова , Виталина Цымбалюк-Романовская , Театр Армена Джигарханяна ...
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