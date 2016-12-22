В Москве возбудили дело из-за гибели девочки после операции

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка после операции, проведенной в московской клинике, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в Клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, расположенной на улице Тимура Фрунзе, 19 октября врачи прооперировали четырехлетнюю девочку. В тот же день состояние ребенка стало ухудшаться, после чего ее перевели в палату интенсивной терапии. Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась.

Источник в правоохранительных органах рассказал телеканалу «360», что, по предварительным данным, причиной смерти ребенка стала острая сердечная недостаточность. По его словам, ​девочка находилась в больнице с 10 октября. ее привезли в Москву на операцию из Алтайского края.

В Москве 13 июня скончалась 17-летняя девушка после проведения пластической операции по устранению последствий внутриутробной травмы лица. Операция проводилась в частной клинике. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требований безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека).