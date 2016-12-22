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Во Владивостоке начались российско-индийские учения «Индра-2017»
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Во Владивостоке начались российско-индийские учения «Индра-2017»
Политика, 14:19
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Во Владивостоке начались российско-индийские учения «Индра-2017»

​Во Владивостоке 20 октября прошла торжественная церемония открытия российско-индийских военных учений «Индра-2017». Мероприятие проводилось на водноспортивной станции Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Видео: Минобороны России

В церемонии участвовали представители командования Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, вооруженных сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, российских и индийских летчиков, рота почетного караула, оркестр Тихоокеанского флота.

После парада индийские военнослужащие продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы — джанг патхак и лахти-катхи. Позже артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота дали концерт. В конце церемонии над акваторией Амурского залива пролетели четыре истребителя Су-35С.

Международные учения «Индра-2017» проходят на полигонах Приморья и морских полигонах ТОФ. Вместо учений «Индра-Неви», «АвиаИндра» и «Индра», которые проводились до этого, запланировано одно учение с привлечением боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутной индийской армии.

Договор о военно-техническом российско-индийском сотрудничестве был подписан на саммите БРИКС в октябре 2016 года. Стороны договорились о поставках зенитных ракет С-400 и фрегатов проекта 11356.

В этом году в июне в рамках саммита ПМЭФ-2017 в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о продолжении совместной разработки и производства современных систем вооружения. По словам Путина, при участии России в Индии наладили сборку высокотехнологичной военной продукции. Индийский премьер заявил о принятых между обеими странами решениях в сфере укрепления военно-технического сотрудничества. В тот же день Путин заявил, что встретится с Моди второй раз и обсудит ситуацию «в Сирии, в Афганистане, в других горячих точках».

Теги: Индия , военные учения , Владивосток , «Индра-2017»
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