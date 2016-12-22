Изготовители надгробий опровергли дефицит гранита из-за «Моей улицы»

В Сибирском федеральном округе не зафиксировано проблем с поставками гранитного камня для изготовления надгробий и памятников. Нет проблем с гранитом и в Поволжье. Об этом РБК сообщили представители ритуальных компаний в этих регионах.

Ранее издание Meduza со ссылкой на три компании в Сибири и Поволжье, работающих с гранитным камнем для изготовления надгробных памятников, сообщило о проблемах с поставками камня из-за того, что «весь гранит с уральских месторождений уходил в Москву». При этом издание отмечало, что в Центральной России такой проблемы не возникало. По данным Meduza, для благоустройства Москвы по программе «Моя улица» гранит закупается также из Китая и Украины. «В 2017 году Москва уложила почти 1,2 млн кв. м гранитных тротуаров и еще около 674 км гранитных бордюров. В 2016 году из всего российского камня произвели в общей сложности 885 тыс. кв. м гранитных плит», — пишет издание.

Представители ритуальных компаний в Омске «Габбро-гранит», «Альфа-Ритуал» и «Ритуал сервис» сообщили РБК, что гранитный камень поставляется в указанные сроки, а также что перебоев с поставками нет. Собеседник РБК в компании «Ритуал сервис» отметил, что гранитный камень поставляется «вагонами». «Мы берем гранит целыми вагонами, речи о проблемах с поставками нет», — сказал собеседник РБК.

Представители компаний в Красноярске «МП Ритуальные услуги», «Гранит» и в новосибирской «Ритуал Сибирь», а также в иркутской «Фирма «Гранит-Ритуал» подтвердили РБК отсутствие проблем с поставками гранитного камня.

РБК позвонил также в пять ритуальных компаний в Астрахани, в четыре — в Казани и в четыре — в Нижнем Новгороде, представители которых также заявили, что не испытывают затруднений с поставками гранита.



В конце июля РБК писал, что расходы на программу «Моя улица» в Москве в 2017 году могут составить 42,2 млрд руб., превысив ее бюджеты в прошлые годы. При этом отмечалось, что более 9,6 млрд руб. в этом году уйдет на закупку гранита для благоустройства Москвы.