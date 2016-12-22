Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты

Телеведущий Иван Ургант снял видеоролик, в котором он пародирует ролик Ксении Собчак о выдвижении на президентские выборы в качестве кандидата.

В начале видео Ургант держит метлу, очевидно иронизируя над тем, что Собчак записала свой предвыборный ролик на кухне. Ургант шутит над тем, что Собчак говорит, что ей 36 лет, хотя 36 лет ей исполнится только 5 ноября. «Можно сколько угодно задавать вопросы зачем, почему, когда, который час, чьи это брюки, кто помыл собаку», — сказал Ургант о своем «выдвижении».

Видео: Вечерний Ургант / YouTube

«Незнание падежей не означает незнание жизни», — вновь пошутил Ургант, возможно, отсылая к тому, что в письме Собчак газете «Ведомости» есть орфографические ошибки. В конце видео показан бюллетень, на котором написано «Против всех, да не всех!».

Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах 18 октября. По ее словам, она не согласовывала это решение с Кремлем, хотя рассказала о нем президенту Владимиру Путину. Собчак планирует быть кандидатом «Против всех» и аккумулировать голоса избирателей, недовольных политической ситуацией в России.

«Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!» — писала она в письме «Ведомостям».