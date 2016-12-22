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У гримера киностудии «Мосфильм» из квартиры похитили 1 млн руб.
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У гримера киностудии «Мосфильм» из квартиры похитили 1 млн руб.
Общество, 10:09
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У гримера киностудии «Мосфильм» из квартиры похитили 1 млн руб.

В ночь со среды на четверг, 20 октября, неизвестные украли из квартиры гримера киностудии «Мосфильм» в центре Москвы конверт с миллионом рублей. Об этом рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил собеседник из районного отделения полиции.

«В дежурную часть поступил сигнал о квартирной краже в Хоромном тупике», — рассказал источник в полиции.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в квартиру, которую снимала 20-летняя жительница Приморского края, работающая на киностудии «Мосфильм», проникли неизвестные. «Из дамской сумки Gucci, находившейся в платяном шкафу, похитили денежные средства. Девушка сообщила, что накануне у нее в гостях были коллеги по киностудии», — рассказал источник в полиции.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: «Мосфильм» , квартирная кража
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