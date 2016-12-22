В Свердловской области врачи оставили кусок перчатки в животе женщины

В Свердловской области начали доследственную проверку, после того как врачи забыли в животе пациентки кусок перчатки. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, в июне женщину прооперировали в Березовской центральной городской больнице. Для оттока жидкости ей установили перчаточный дренаж. После выписки состояние пациентки стало ухудшаться. ​Однако, когда женщина вновь обратилась в медицинское учреждение, никакой патологии не было установлено.

«25 сентября в области операционного шва женщина заметила инородный предмет, похожий на фрагмент резины, в связи с чем она вновь обратилась в медучреждение, где из операционного шва у нее был извлечен фрагмент перчаточного дренажа», — отмечается в сообщении управления. Следствие считает, что женщине была оказана медицинская помощь ненадлежащего качества.

Также проверку начала прокуратура города ​Березовского.

В интервью агентству «Студия-41», пострадавшая рассказала, что собирается отсудить ​компенсацию за вынужденный отпуск на работе. Продолжить свое лечение женщина планирует в Екатеринбурге.