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В «Газпроме» рассказали о пожаре на газопроводе Средняя Азия — Центр
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В «Газпроме» рассказали о пожаре на газопроводе Средняя Азия — Центр
Общество, 09:42
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В «Газпроме» рассказали о пожаре на газопроводе Средняя Азия — Центр

Газопровод, загоревшийся утром в подмосковных Луховицах в результате взрыва, находится на техническом обслуживании ООО «Газпром трансгаз Москва». Об этом говорится в заявлении пресс-службы энергетической компании, поступившем в РБК.

Разрыв произошел на 2027-ом км магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр — 2». «Инцидент не повлиял на газоснабжение потребителей, транспортировка газа ведется по параллельным ниткам газопровода», — сказано в сообщении.

Как рассказали в «Газпроме», в настоящее время возгорание ликвидировано. Для расследования причин происшествия создана спецкомиссия.

Пожар на газопроводе начался в 6:25 утра в поле, рядом с поселком Красная Пойма. Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, после взрыва в воздух поднялся столб огня высотой 15–20 м. Угрозы населенным пунктам нет, при инциденте никто не пострадал.

Видео: Геннадий Мясников / ВКонтакте

После взрыва газовая служба перекрыла участок протяженностью 117 км. «Происходит выжигание остатков газа», — пояснили в пресс-службе МЧС.

Пожар на газопроводе в Подмосковье. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Теги: газопровод , «Газпром» , Пожар
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