Посольство России ответило на обвинения в «военных действиях» против США

Российское посольство в Вашингтоне ответило на заявление постпреда США в ООН Никки Хейли, которая обвинила Москву в развязывании «военных действий» против США посредством вмешательства в выборы. По мнению дипломатов, перед тем, как высказывать такую точку зрения, Хейли стоило «заглянуть в Интернет».

В российском посольстве подчеркнули, что все обвинения в российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года не соответствуют истине, и сама Хейли не привела никаких доказательств. Напротив, Россия предлагал США сотрудничать по вопросам киберугроз. «Еще начиная с ноября 2015 года предлагали Вашингтону провести двусторонние консультации по киберугрозам, но ответной готовности к этому с американской стороны так и не увидели», — напомнили дипломаты.

В заявлении посольства подчеркивается, что «Россия все эти годы последовательно выступала за возвращение к нормальности в отношениях с США». «Мы готовы к их выстраиванию на равноправной и взаимоуважительной основе. Открыты к максимально откровенному диалогу с США по любым вопросам двусторонней и международной повестки дня для поиска единых подходов к решению общих для всех проблем», — заявили в посольстве.

Российские дипломаты, в то же время, допустили, что вмешательство в американские выборы и в самом деле произошло. В то же время, в посольстве полагают, что искать его организаторов стоит не в России. «Хотели бы напомнить коллеге Н.Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей. Они агитировали в пользу демократического кандидата и высказывали свои опасения в связи в возможностью прихода к власти кандидата от республиканцев», — говорится в заявлении. Дипломаты подчеркнули, что уверены в наличии доказательств такого вмешательства. «Фактов много. Достаточно посмотреть газеты годичной давности или заглянуть в Интернет», — дали совет Хейли в российском посольстве.

О «военных действиях» России против США Хейли заявила во время дискуссии в Институте Джорджа Буша. По мнению американского дипломата, предполагаемое вмешательство России в американские выборы равнозначно прямой агрессии. При этом Хейли подчеркнула, что убеждена в том, что Россия не ограничивается вмешательством лишь в американскую политику. По мнению постпреда США при ООН, эти же методы Москва использует и против других стран.