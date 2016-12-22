СКР возбудил дело против сбившего в Подмосковье ребенка полицейского

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело против полицейского, который сбил 11-летнего ребенка в городе Коломна. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по Московской области.

Авария произошла днем 19 октября. Местный участковый на своем личном автомобиле нарушил правила дорожного движения и наехал на 11-летнего ребенка. В СКР подчеркнули, что инцидент произошел на пешеходном переходе. ребенок был госпитализирован.

Против полицейского было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В сентябре в Москве пьяный полицейский за рулем Ford Mondeo, столкнулся с мотоциклом марки Honda VER800 на Можайском шоссе. После аварии мотоциклист погиб. Полицейский был госпитализирован.