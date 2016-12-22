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«Роснефтефлот» сделал крупнейший заказ на постройку арктических танкеров
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«Роснефтефлот» сделал крупнейший заказ на постройку арктических танкеров
Бизнес, 03:37
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«Роснефтефлот» сделал крупнейший заказ на постройку арктических танкеров

Дочерняя структура компании «Роснефть», «Роснефтефлот», заказала строительство десяти арктических танкеров, говорится в пресс-релизе компании. Этот контракт, как отметили в компании, стал крупнейшим в истории заказом серии ледовых судов на российских верфях. 

Танкеры, которые должны будут работать на Северном морском пути, смогут проходить ледяные поля толщиной до 1,8 м. Контракты на строительство судов компания подписала с дальневосточным предприятием «Звездочка». Заказанные танкеры относятся к усиленному ледовому класса ARC7. Дедвейт (сумма масс всей полезной нагрузки судна) каждого из танкеров составит 42 тыс. тонн. «Новую серию танкеров планируется использовать для перевозки нефти, добываемой на Пайяхском месторождении, из устья реки Енисей по трассе Северного морского пути как в западном, так и восточном направлении», — сообщили в компании.

 Начало передачи танкеров «Роснефтефлоту» запланировано на 2023 год. При этом одновременно дочерняя структура «Роснефти» заключила договор о фрахте судов с АО «Таймырнефтегаз». Танкеры будут переданы в пользование этой компании на срок 20 лет.

Теги: Арктика , «Роснефть» , танкеры , «Роснефтефлот»
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