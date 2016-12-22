Автора статей о «панамских документах» убили с помощью бомбы в машине

Власти Мальты раскрыли подробности расследования гибели журналистки Каруаны Галиции, погибшей 16 октября при взрыве машины, передает Reuters. По данным следствия, злоумышленники установили бомбу в ее автомобиль и дистанционно привели ее в действие.
Об обстоятельствах гибели журналистки сообщил представитель правительства Мальты. Как полагает на настоящий момент полиция, взрывное устройство было закреплено под днищем машины. Как уточняет Times of Malta со ссылкой на источники, бомба была взорвана с помощью звонка с мобильного телефона. Следователи рассчитывают, что эта информация поможет в поисках убийц Галиции. Для этого полиция собирает данные о всех звонках. которые были совершены в момент взрыва в этом районе. Власти Мальты также подтвердили, что к расследованию будут привлечены иностранные специалисты.
Преступники взорвали автомобиль журналистки с помощью пластичной взрывчатки Semtex. С учетом повреждений, которые получил автомобиль, полиция полагает, что всего было использовано около 500 грамм взрывчатки.
На месте взрыва следователи обнаружили сильно поврежденный ноутбук Галисии. Специалисты надеются извлечь из него данные. Также при обыске дома у журналистки были изъяты и другие электронные устройства.
Каруана Галиция погибла при взрыве машины 16 октября. Журналистка была известна благодаря ряду антикоррупционных расследований. Часть ее расследований легли в основу обвинения в отношении премьер-министра страны и его помощников в рамках утечки "панамских дрокументов". По данным, которые опубликовала Галиция, двое помощников премьер-министра Джозефа Муската, проводили через открытые в офшоре фирмы деньги, которые перечислялись им от семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Утечка документов из базы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в 2016 году спровоцировала международный скандал из-за открывшихся сведений об офшорах крупных бизнесменов и политиков из более чем 50 стран. В частности, публикация документов привела к уходу в отставку премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сории.