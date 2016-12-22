Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,26 EUR Нал. 68,47 67,46 USD Бирж. 57,27 -0,15 EUR Бирж. 67,91 +0,18 USD ЦБ. 57,57 +0,30 EUR ЦБ. 67,93 +0,58 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 5719,95 +147,30 ММВБ 2072,73 -1,03% РТС 1138,64 -0,80% Brent 57,33 -1,49% DJIA 23163,04 +0,02% Nasdaq 6605,07 -0,29% FTSE 7523,04 -0,26%
Автора статей о «панамских документах» убили с помощью бомбы в машине
Лента новостей
СМИ сообщили о сбоях в работе аэропорта Пулково 01:19, Общество Вступил в силу регламент ГИБДД с разрешением остановки машин вне постов 01:02, Общество В Домодедово таксист сбил полицейского при попытке проверить документы 00:58, Общество Кадыров рассказал о спасенных из горячих точек в Сирии россиянах 00:38, Политика Остановят вне постов: что разрешили делать сотрудникам ГИБДД 00:32, Общество Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени 00:21, Политика Постпред США в ООН обвинила Россию в «военных действиях» против Америки 00:12, Политика «Локомотив» сыграл вничью в выездном матче Лиги Европы 00:02, Спорт Неожиданное SPO: зачем Авдееву привлекать средства в МКБ 00:01, Финансы Зарубежное кредитование России достигло максимума с досанкционных времен 00:01, Экономика Больше половины россиян отказались доверять рекламе 00:01, Технологии и медиа Власти объединят в борьбе за молодежь бизнес, церковь и общество 00:00, Политика Сторонники Саакашвили решили продолжить протесты у Верховной рады 19 окт, 23:41, Политика Путин рассказал о перспективе появления женщины-президента в России 19 окт, 23:16, Политика Почему решение Верховного суда по Apple Watch удешевит другие гаджеты 19 окт, 22:45, Финансы Глава Роскино рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна 19 окт, 22:39, Общество Лига Европы по футболу. «Шериф» — «Локомотив». Онлайн 19 окт, 22:05, Спорт «Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы 19 окт, 21:54, Спорт Самый западный город России остался без света 19 окт, 21:52, Общество В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину 19 окт, 21:52, Общество Большой театр оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушения в его поликлинике 19 окт, 21:48, Общество В Китае более миллиарда раз поаплодировали выступлению Си Цзиньпина 19 окт, 21:32, Технологии и медиа Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы России с Донбассом 19 окт, 21:28, Политика Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России 19 окт, 21:23, Политика Путин назвал целью санкций США вытеснение России с энергорынка ЕС 19 окт, 21:16, Политика Путин объяснил ротацию российских губернаторов 19 окт, 21:04, Политика Вайнштейна лишили членства в Британском институте кино 19 окт, 20:46, Общество Путин назвал главные ошибки России и Запада за последние 15 лет 19 окт, 20:40, Политика
Автора статей о «панамских документах» убили с помощью бомбы в машине
Общество, 02:24
0
Автора статей о «панамских документах» убили с помощью бомбы в машине

Власти Мальты раскрыли подробности расследования гибели журналистки Каруаны Галиции, погибшей 16 октября при взрыве машины, передает Reuters. По данным следствия, злоумышленники установили бомбу в ее автомобиль и дистанционно привели ее в действие.

Об обстоятельствах гибели журналистки сообщил представитель правительства Мальты. Как полагает на настоящий момент полиция, взрывное устройство было закреплено под днищем машины. Как уточняет Times of Malta со ссылкой на источники, бомба была взорвана с помощью звонка с мобильного телефона. Следователи рассчитывают, что эта информация поможет в поисках убийц Галиции. Для этого полиция собирает данные о всех звонках. которые были совершены в момент взрыва в этом районе. Власти Мальты также подтвердили, что к расследованию будут привлечены иностранные специалисты.

Преступники взорвали автомобиль журналистки с помощью пластичной взрывчатки Semtex. С учетом повреждений, которые получил автомобиль, полиция полагает, что всего было использовано около 500 грамм взрывчатки.

На месте взрыва следователи обнаружили сильно поврежденный ноутбук Галисии. Специалисты надеются извлечь из него данные. Также при обыске дома у журналистки были изъяты и другие электронные устройства.

Каруана Галиция погибла при взрыве машины 16 октября. Журналистка была известна благодаря ряду антикоррупционных расследований. Часть ее расследований легли в основу обвинения в отношении премьер-министра страны и его помощников в рамках утечки "панамских дрокументов". По данным, которые опубликовала Галиция, двое помощников премьер-министра Джозефа Муската, проводили через открытые в офшоре фирмы деньги, которые перечислялись им от семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Утечка документов из базы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в 2016 году спровоцировала международный скандал из-за открывшихся сведений об офшорах крупных бизнесменов и политиков из более чем 50 стран. В частности, публикация документов привела к уходу в отставку премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сории.

Теги: Мальта , Убийство , «Панамские документы»
Главное
Вступил в силу регламент ГИБДД с разрешением остановки машин вне постов Общество
Материалы по теме
На Мальте взорвали машину автора расследований для «панамских документов» Политика
Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах» Финансы
Суд Пакистана решил не отстранять премьера из-за «панамского досье» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку