СКР возбудил уголовное дело после хищения средств у Владимира Этуша

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело против мошенника, похитившего средства у народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства Юлию Иванову.

«По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — рассказала Иванова.

По данным издания «Первое антикоррупционное СМИ», речь идет об экс-председателе Национального банка Республики Абхазия Дауре Барганджии. Ему актер в 2013 году передал $530 тыс. и €235 тыс. По курсу 2013 года, сумма, переданная Этушем, составляла порядка 28 млн руб.

Как утверждает «5 канал», актер в 2013 году решил выгодно вложить свои средства, и бывший президент нацбанка Абхазии пообещал ему свою помощь. Он предложил поместить эти средства в швейцарский банк, после чего ему была передана вся сумма. Однако когда семья Этуша обратилась к нему с просьбой вернуть деньги, отдать средства мужчина отказался.