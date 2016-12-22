В Китае более миллиарда раз поаплодировали выступлению Си Цзиньпина

На следующий день после выступления лидера Китая Си Цзиньпина на XIX съезде компартии Китая компания Tencent разработала и выпустила игру для смартфонов, в которой пользователи могут похлопать генеральному секретарю партии, передает The New York Times.

Игра запускается в разработанном компанией мессенджере WeChat. При первом запуске пользователю предлагается просмотреть видео с выступлением Си на съезде. После этого пользователю дается 19 секунд, чтобы как можно чаще нажать на кнопку «аплодисменты» внизу экрана.

Пользователи уже поаплодировали лидеру страны, по данным WSJ, более миллиарда раз.

На проходящем съезде, как ожидается, Си изберут на второй пятилетний срок, а также утвердят 25 членов политбюро. В этом году, как рассказал РБК сотрудник Московского центра Карнеги Александр Габуев, вокруг съезда наблюдается высокая степень неопределенности. В предыдущие годы будущий состав политбюро был известен еще до формального начала съезда; на этот раз сохраняется интрига. Кроме того, в июле в коррупции заподозрили члена политбюро Сунь Чжэнцая, которого называл возможным преемником китайского лидера.

В августе в Китае прошла масштабная проверка интернет-сервисов, она затронула и мессенджер WeChat, принадлежащий Tencet. Власти объяснили проверку тем, что на ряде платформ публиковался пользовательский контент, содержащий насилие, порнографию и другую запрещенную информацию. Отмечалось, что повышенное внимание к китайским интернет-платформам было связано с готовящимся съездом​ партии.