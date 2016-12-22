Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России

Выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент Владимир Путин пошутил, что у бывшего главы МИД России Андрея Козырева, отказавшегося от наличия у России национальных интересов, нет головы, а только черепная коробка. Трансляцию заседания вел канал «Россия 24».

Профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон рассказал историю о встрече министра иностранных дел России Андрея Козырева с бывшим президентом США Ричардом Никсоном в начале 1990-х. По его словам, Козырев на встрече заявил, что «у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы». В ответ на эти слова Никсон только покачал головой, закончил свой рассказ Мюллерсон.



«Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет», — сказал на это Путин.

Андрей Козырев занимал пост главы Министерства иностранных дел России с 11 октября 1990 года по 5 января 1996-го. Он ушел со своего поста в связи с избранием депутатом Государственной думы второго созыва. В 2012 году Козырев переехал жить в Майами​.