В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

В Ингушетии сотрудники полиции застрелили мужчину, напавшего на них с ножом. ​Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

По данным пресс-службы, мужчина в 15:30 наехал на полицейского, несшего службу на стационарном посту ДПС. Пост расположен на федеральной трассе «Кавказ» в районе населенного пункта Яндар Назрановского района. После этого мужчина покинул салон машины и напал на двух сотрудников полиции, ранив их. Нападавшего убили ответным огнем.

Издание «Ингушетия» со ссылкой на источник в Ингушской клинической республиканской больнице пишет, что были ранены три сотрудника полиции, все они госпитализированы. Врачи оценивают состояние одного — как крайне тяжелое: полицейский был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Источник в следственных органах республики рассказал ТАСС, что нападавшим был 20-летний житель региона Магомед Мезиев. По его словам, мотивы нападавшего не ясны. «То ли Мезиев находился под воздействием наркотиков, или он совершил это преступление по идейным соображениям», — отметил собеседник агентства.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».