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Психиатры связали депрессию с ростом продолжительности жизни
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Психиатры связали депрессию с ростом продолжительности жизни
Общество, 19:04
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Психиатры связали депрессию с ростом продолжительности жизни

Рост заболеваемости депрессией связан с продолжительностью жизни. Об этом рассказал РБК психиатр Александр Федорович.

По словам психиатра, можно связать увеличение «количества депрессий» с возросшей длительностью жизни. «С возрастом депрессии носят название инволюционных, которые как раз и возникают в результате старения. Но, на мой взгляд, это единственная формулировка, которая имеет право на жизнь в этой ситуации», — пояснил он.

По мнению психиатра Федоровича, понятие депрессии превратилось в «помойную яму». «Мы не должны попасться на эту удочку. Под депрессией зачастую понимают такие расстройства, как стрессовое расстройство, психосоматическое, тревожное. Фармкомпании поддерживают идею, что депрессия уверенно шагает по планете, а доктора не хотят идентифицировать иные состояния [помимо диагноза «депрессия»]», — сообщил Федорович.

Врач-психотерапевт, доктор медицинских наук и сотрудник Института имени Сербского Лев Пережогин в беседе с РБК рассказал, что депрессии чаще встречаются, чем раньше, и приводят к потере трудового времени. По его словам, депрессии бывают двух видов.

«Эндогенные депрессии, происхождение которых мы не знаем, встречаются два-три раза в жизни. Их число незначительно растет и не влияет на общую динамику. Другая категория — психогенные депрессии, которые развиваются в результате того, что мы регулярно сталкиваемся с психотравмирующими обстоятельствами: когда мы каждый день ходим на нелюбимую работу или когда ребенка в школе регулярно травят одноклассники», — пояснил Перегожин. По словам психотерапевта, на рост числа депрессий влияет большой поток информации: объем информации, который ребенок учит в школе, в десятки раз выше, чем 100 лет назад.

​Генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе рассказал на пресс-конференции в Москве, что по результатам мониторинга, который 15 лет назад провела Всемирная организация здравоохранения, депрессия занимала пятое место среди психических заболеваний, передает «Интерфакс». По прогнозам, это заболевание к 2020 году должно выйти на второе место, отметил врач. «Но, к сожалению, похоже, она выйдет на первое», — заключил Кекелидзе.

Он также связал депрессии с увеличившейся продолжительностью жизни.

Теги: депрессия , психология
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