Путин обвинил в эгоизме страны Запада

«На словах», выступая за приверженность решению мировых проблем, западные страны все чаще на деле проявляют эгоизм. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин во время выступления на XIV ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», говорится в стенограмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил: «Мы слышим декларации стран Запада о приверженности решению мировых проблем, но на деле видим все больше проявление эгоизма». «Эрозии подвергаются международные институты, призванные гармонизировать интересы и формулировать совместную повестку дня», — уточнил он.

По словам президента, базовые, многосторонние международные договоры и важнейшие двусторонние соглашения обесцениваются.

Российский лидер считает, что ООН с ее универсальной легитимностью «должна оставаться центром международной системы», организация не имеет альтернативы. Он назвал «всеобщей задачей» повышать авторитет и эффективность ООН.

На церемонии вручения верительных грамот от новых послов из 20 стран, которая состоялась 3 октября, Путин заявил, что Россия поддерживает целесообразность реформирования и адаптации ООН к требованиям сегодняшнего дня, передает «РИА Новости». Он добавил, что изменения должны быть продуманными и происходить с учетом мнений всех участников организации.

Как сообщал портал Business Insider, представители примерно 128 стран мира подписали 18 сентября декларацию по реформированию ООН, которая была подготовлена в США. Россия и Китай, обладающие в Совбезе ООН правом вето, не подписали декларацию.