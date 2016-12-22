Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,28 EUR Нал. 68,38 67,74 USD Бирж. 57,37 -0,05 EUR Бирж. 67,96 +0,23 USD ЦБ. 57,57 +0,30 EUR ЦБ. 67,93 +0,58 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5675,00 +102,35 ММВБ 2072,70 -1,04% РТС 1139,08 -0,76% Brent 57,51 -1,19% DJIA 23111,08 -0,20% Nasdaq 6588,98 -0,53% FTSE 7523,04 -0,26%
Путин процитировал Тору и назвал грехом отказ от территорий
Лента новостей
Внука Юрия Визбора вызвали на допрос по делу Серебренникова 18:46, Общество Путин процитировал Тору и назвал грехом отказ от территорий 18:43, Политика Собчак сохранит работу в женском журнале на время президентской кампании 18:37, Политика Сечин ответил на жалобу конкурентов Медведеву 18:32, Бизнес X5 Retail Group начнет торговаться на Московской бирже до конца года 18:16, Бизнес Реновацию и программу «Моя улица» объявили драйверами экономики Москвы 18:16, Экономика Адвокат займется защитой Януковича в суде без личных встреч с ним 18:06, Политика Фурсенко заявил о соблюдении Мединским требований при защите диссертации 18:05, Политика Футболист «Спартака» вошел в символическую сборную Лиги чемпионов 18:00, Спорт Тиньков не будет финансировать предвыборную кампанию Собчак 17:57, Политика «Я не лучший пример self-made»: Собчак о работе, протестах и Путине 17:56, Фотогалерея  Путин связал сепаратистские настроения в Европе с признанием Косово 17:51, Политика Путин обвинил в эгоизме страны Запада 17:45, Политика Путин призвал не опускаться во внешней политике до откровенного хамства 17:41, Политика Первый регион признал нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам 17:30, Экономика Главу администрации Нижнего Новгорода отправили в отставку 17:23, Политика Шрёдер заявил об опасности попыток США изолировать Россию 17:21, Политика Тверская улица в Москве станет пешеходной на Новый год 17:13, Общество Суд Кипра отменил арест активов Чигиринского по иску владельца «Магнитки» 17:10, Бизнес Верховная рада начала процесс отмены депутатской неприкосновенности 17:05, Политика От Воложа до Ресторатора: номинанты премии РБК о бизнесе и жизни 16:53, Бизнес Греф назвал задачу Сбербанка на ближайшие 176 лет 16:51, Финансы Инновации «с улицы»: как добровольцы помогают создавать технологии 16:49, Мнение Суд арестовал замглавы управления ФСИН по делу о растрате 16:47, Общество Самарчанку оштрафовали за репосты статей The Guardian и BuzzFeed о ЛГБТ 16:31, Общество Новый регламент ГИБДД: жизнь автомобилистов изменится с 20 октября 16:25, Авто Новак предложил растянуть переход на лампы не мощнее 70 Вт на три года 16:19, Общество Сечин заявил об отсутствии планов купить ЛУКОЙЛ 15:54, Бизнес
Путин процитировал Тору и назвал грехом отказ от территорий
Политика, 18:43
0
Путин процитировал Тору и назвал грехом отказ от территорий

Президент Владимир Путин процитировал Тору, отвечая на вопрос участника заседания дискуссионного клуба «Валдай» о месте технологий в ряду базовых ценностей, а именно «почвы, территории, демографии». Трансляцию заседания ведет «Россия 24».

«Неслучайно в Торе написано, что отказываться от территорий — это большой грех», — сказал Путин.

«И территории, и богатства, которые на земле есть, люди — это все остается важнейшими факторами», — добавил российский лидер. Он подчеркнул, что ценности, которые перечислил участник дискуссионного клуба, остаются базовыми. Однако, по мнению Путина, на данный момент «качество поменялось», потому что «научно-технологический фактор» занимает решающую позицию «в сфере военной безопасности и международной политики». «Быстро все очень происходит, и эти изменения носят необратимый характер», — сказал Путин.

В середине октября на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Путин заявил, что государства не должны тратить ресурсы на «ненужное соперничество», потому что в нем нет пользы. «Правда, это может быть утопией, конечно», — отметил российский лидер. Он пояснил, что в природе и в обществе есть дух соперничества, но нужно «стремиться», чтобы оно «не переходило в горячую стадию», вражду и войну.

Теги: Владимир Путин , «Валдай» , Тора
Главное
Первый регион признал нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам Экономика
Материалы по теме
Путин связал сепаратистские настроения в Европе с признанием Косово Политика
Путин призвал не опускаться во внешней политике до откровенного хамства Политика
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента России в 2018 году Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку