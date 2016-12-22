Путин процитировал Тору и назвал грехом отказ от территорий

Президент Владимир Путин процитировал Тору, отвечая на вопрос участника заседания дискуссионного клуба «Валдай» о месте технологий в ряду базовых ценностей, а именно «почвы, территории, демографии». Трансляцию заседания ведет «Россия 24».

«Неслучайно в Торе написано, что отказываться от территорий — это большой грех», — сказал Путин.

«И территории, и богатства, которые на земле есть, люди — это все остается важнейшими факторами», — добавил российский лидер. Он подчеркнул, что ценности, которые перечислил участник дискуссионного клуба, остаются базовыми. Однако, по мнению Путина, на данный момент «качество поменялось», потому что «научно-технологический фактор» занимает решающую позицию «в сфере военной безопасности и международной политики». «Быстро все очень происходит, и эти изменения носят необратимый характер», — сказал Путин.

В середине октября на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Путин заявил, что государства не должны тратить ресурсы на «ненужное соперничество», потому что в нем нет пользы. «Правда, это может быть утопией, конечно», — отметил российский лидер. Он пояснил, что в природе и в обществе есть дух соперничества, но нужно «стремиться», чтобы оно «не переходило в горячую стадию», вражду и войну.