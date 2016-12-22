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Глава МИД Польши заявил о недовольстве частыми визитами Путина в Венгрию
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Глава МИД Польши заявил о недовольстве частыми визитами Путина в Венгрию
Политика, 19:32
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Глава МИД Польши заявил о недовольстве частыми визитами Путина в Венгрию

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский недоволен частыми визитами президента России Владимира Путина в Венгрию. Об этом он заявил в интервью ​Valasz.

«Мы не рады этому, так как наше видение России отличается. Но это естественно, потому что и наше геополитическое положение отличается. К счастью, у Венгрии нет границ с Россией, и для нее нет прямой угрозы. Протяженность польско-российской границы в Калининграде больше 200 км, в регионе развернуты баллистические ракеты, и время от времени мы получаем прямые угрозы», — отметил Ващиковский.

Он отметил, что странам ЕС необходимо придерживаться единого мнения относительно России.

При этом министр отметил, что он уже поговорил на эту тему с главой МИД Венгрии Петером Сийяртом, а также с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Они, по его словам, не чувствуют никакой прямой угрозы со стороны России.

Ващиковский рассказал, что понимает зависимость Венгрии от российского газа. При это он выразил уверенность, что к 2022 году страны ЕС смогут полностью от него отказаться.

Путин и Орбан регулярно проводят встречи, на которых обсуждают вопросы развития экономических отношений. Последний раз российский лидер был в Будапеште в начале сентября на открытии чемпионата мира по дзюдо. До этого Путин прилетал в Будапешт в феврале. Тогда президент России пообещал Орбану «сделать все» для поставок газа в Венгрию.

Теги: Венгрия , МИД , Владимир Путин , Польша
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