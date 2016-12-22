Комитет Думы отказался поддержать законопроект о выводе абортов из ОМС

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал идею о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает ТАСС.

Комитет Думы считает, что законопроект может привести к «росту числа абортов, производимых вне медицинских организаций», а также к увеличению числа детей-сирот. Также комитет отклонил идею о запрете проводить аборты вне государственных медицинских учреждений.

Госдума рассмотрит данный законопроект в первом чтении на сессии 27 октября.

В 2015 году законопроект о выводе абортов из системы ОМС внесла в Думу депутат Елена Мизулина. По ее мнению, прерывание беременности за счет средств бюджета ОМС обходится государству в 5 млрд руб. в год. Она предложила делать аборты за счет ОМС лишь по медицинским и социальным показаниям.

В августе правительство утвердило приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни». В нем сообщалось о планах по снижению количества абортов к 2025 году почти на 30%. Для этого правительство проведет специальную пропаганду по отказу от абортов.