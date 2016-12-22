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Верховная рада начала процесс отмены депутатской неприкосновенности
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Верховная рада начала процесс отмены депутатской неприкосновенности
Украинский кризис, 17:05
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Верховная рада начала процесс отмены депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за направление в Конституционный суд двух законопроектов об ограничении депутатской неприкосновенности, передает УНН.

За документ, внесенный президентом Петром Порошенко, проголосовали 336 депутатов, за законопроект от парламентариев — 328.

Агентство передает, что в законопроекте президента говорится об отмене неприкосновенности с 1 января 2020 года, в депутатском варианте — после вступления в силу поправок к Конституции.

По данным телеканала «112 Украина», президентский законопроект предполагает внесение изменений в ст. 80 Конституции, которая гарантирует депутатскую неприкосновенность. Из этой статьи, в случае вступления документа в силу, пропадет положение о том, что депутаты не могут быть задержаны или привлечены к ответственности без согласия парламента.

Для изменения статей основного закона страны необходимо заключение Конституционного суда либо вынесение вопроса на референдум (в зависимости от конкретной статьи). В случае с депутатской неприкосновенностью законопроект должен быть направлен в Конституционный суд, он определит, не противоречит ли документ нормам основного закона.

Если суд даст положительное заключение, в Верховной раде должны «предварительно поддержать» документ. Для этого нужно 226 голосов. В финальном виде документ может быть принят во время следующей сессии, за принятие закона должны проголосовать уже не менее 300 человек. После этого документ должен подписать президент страны.

Телеканал передает, что окончательное принятие закона, таким образом, может произойти не раньше февраля 2018 года. Если процедура затянется и пройдут новые выборы в парламент, то процедуру рассмотрения инициативы надо будет начинать с начала.

С 17 октября у здания Верховной рады проходит акция протеста, среди организаторов которой — «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одессы. Среди требований протестующих — отмена депутатской неприкосновенности. Саакашвили заявил, что, по его мнению, протестующие могли бы «остаться, пока они [депутаты] не примут все, что мы тут требуем».

Общественная палатка: лагерь протеста у здания Рады в Киеве. Фотогалерея Еще 6 фото
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В четверг, 19 октября, украинская полиция заявила, что в акции у здания парламента страны участвуют около 700 человек. В среду прошли стычки между протестующими и полицией, украинские СМИ сообщали о применении слезоточивого газа со стороны правоохранительных органов.

Теги: Украина , Верховная рада , депутатская неприкосновенность
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