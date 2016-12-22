Замглавы Минкомсвязи назвал экспертов для оценки копий пиратских сайтов

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин назвал ответственных экспертов, которые будут первично оценивать, какой сайт является «зеркалом», а какой — нет. Об этом он сказал журналистам в кулуарах круглого стола Sharing Economy 2017, передает корреспондент РБК.​

Ими станут Павел Степанов из медиакоммуникационного союза «Централ Партнершип» (ЦПШ), Сергей Плуготаренко из Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Александр Акопов из Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ).

В марте 2016 года Роскомнадзор представил поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и предложил в том числе приравнять «зеркала» к заблокированным сайтам, а за пропаганду средств обхода блокировки ввести штрафы.

Законопроект о блокировке копий пиратских сайтов, «зеркал», Госдума окончательно приняла 23 июня. Документ определяет понятие «копия заблокированного сайта» и дает возможность правообладателю через суд требовать блокировки не только основного пиратского сайта, но и всех сопутствующих ему «зеркал».​ Размещение «зеркала» заблокированного сайта не допускается. Совет Федерации одобрил закон 28 июня.

Президент России Владимир Путин подписал этот закон 1 июля. Закон начал действовать с 1 октября 2017 года.