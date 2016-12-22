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Песков опроверг участие в подготовке предвыборной кампании Собчак
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Песков опроверг участие в подготовке предвыборной кампании Собчак
Выборы президента России, 14:08
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Песков опроверг участие в подготовке предвыборной кампании Собчак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Кремля к подготовке предвыборной кампании телеведущей и журналиста Ксении Собчак, объявившей о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента в 2018 году, была подготовлена в Кремле. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Нет, это не так», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, что несколько месяцев назад СМИ узнали от источника в администрации, что предвыборная кампания Собчак уже подготовлена в Кремле.

Песков затруднился прокомментировать журналистам слова Собчак, заявившей, что когда она сообщила Владимиру Путину о своих планах, он был не очень доволен. «Я не присутствовал при этом разговоре, поэтому ничего не могу вам ответить», — сказал он.

«Пока, как мы знаем, избирательная кампания не началась. Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет и нельзя говорить о соперниках Путина, потому что сам он не изъявил свое намерение баллотироваться», — рассказал Песков, подчеркнув, что сейчас Путин «концентрируется на президентской работе».

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О планах выдвижения на президентские выборы в 2018 году Ксения Собчак заявила в эфире телеканала «Дождь» 18 октября. Она отметила, что рассказала об этом президенту России. «Мне не показалось, что он был доволен. Мне показалось, что мое решение ему не понравилось», — добавила она. Тем не менее, по ее словам, Путин сказал, что каждый имеет право принимать решения и нести за них ответственность.

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Позже Дмитрий Песков ответил, что Собчак не согласовывала свое решение участвовать в выборах в 2018 году ни с администрацией президента, ни с Владимиром Путиным.

Теги: Кремль , Дмитрий Песков , Ксения Собчак , предвыборная кампания
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