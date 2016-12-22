Минтруд поддержал расширение числа запрещенных для педофилов профессий

Министерство труда и социальной защиты готово поддержать предложение расширить список профессий, запрещенных для лиц, имевших судимость за педофилию, заявил первый замглавы ведомства Алексей Вовченко. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказал замминистра, законодательство уже предусматривает ограничения для занятия профессиональной деятельностью педагогов в случае совершения преступлений. Теперь же, по словам Вовченко, контекст может быть расширен — «вообще работа с детьми», в который включаются также врачи, работники допобразования и культуры. «Тут действительно [надо] понять либо по профессионально-квалификационным признакам, либо по месту применения, профессиональным критериям, где человек работает. Проработаем», — сказал Вовченко.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая 19 октября предложила внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым наказание за сексуальное насилие в отношении детей до 12 лет ужесточается до пожизненного заключения. Кроме того, согласно законопроекту, предполагается приостановить сроки давности за подобные преступления в отношении несовершеннолетних и повысить с восьми до 15 лет максимальное наказание за «развратные действия». Отягчающим обстоятельством предлагается сделать проживание с детьми, которые пострадали от сексуального насилия, использование для совершения подобных преступлений своего служебного положения, распространение порнографии среди детей и принуждение их к развратным действиям через интернет.

Согласно статистике, приведенной Яровой, за первую половину 2017 года было возбуждено 7 тыс. уголовных дел по фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Жертвами этих преступлений стали 838 детей в возрасте до 10 лет, из которых в отношении 155 детей насилие совершено их родителями.

Яровая в феврале уже выступала за преследование педофилов без срока давности. Кроме того, она выступила за повышение сроков лишения свободы за подобные преступления. По ее мнению, наказание в 4,5 года лишения свободы за многие эпизоды насилия является «несоразмерным» многим преступлениям.