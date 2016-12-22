У российского Cosmopolitan сменился главный редактор

Новым главредом российского Cosmopolitan назначена редакционный директор журнала Grazia Алена Пенева. Об этом она рассказала РБК.

По ее словам, «никаких радикальных изменений [в редакционной политике Cosmopolitan] не планируется». В то же время Пенева продолжает занимать должность в журнале Grazia.

Бывший главред Cosmopolitan Полина Сохранова заявила РБК, что намерена ​«покорять новые горизонты как с точки зрения профессии, так и с точки зрения личной жизни». «Если говорить о работе, то буду после некоторой паузы рассматривать самые разные и в том числе безумные предложения. И, конечно, придумывать сама», — сказала она.

Назначение Пеневой связано с тем, что бывший главный редактор решила покинуть пост по собственному желанию, рассказала РБК сотрудница Cosmopolitan. «Сохранова переходит в новый проект. Пока подробности не разглашаются», — отметила она.

Как говорится на сайте медиахолдинга Independent Media, куда входят Cosmopolitan и Grazia, Алена Пенева начала свою карьеру в глянце в 2002 году в журнале Vogue. С 2004 года она стала работать в Independent Media. В 2009 году она возглавила еженедельник Grazia, входящий в медиахолдинг. «Алена больше восьми лет успешно возглавляет Grazia, под ее руководством журнал приобрел свой неповторимый стиль. Поэтому мы уверены, что она выведет Cosmopolitan, женский журнал №1 в России, на новый виток развития», — говорится в сообщении на сайте Independent Media.

Полина Сохранова занимала пост главного редактора журнала Cosmopolitan с 2014 года. Она также начинала свою карьеру в журнале Vogue. В 2011 году она перешла в журнал Interview, где стала заместителем главного редактора, а также главным редактором сайта interviewrussia.ru.

Cosmopolitan издается в России с 1994 года. Он входит в издательский дом Independent Media, который также издает журналы Grazia, Esquire, «Домашний очаг», Harper’s Bazaar, «Robb Report Россия» и «Популярная механика». В декабре 2015 года Independent Media ​сменил владельца — финская Sanoma продала свою долю венчурному фонду Inventure Partners Сергея Азатяна. В апреле 2017 года медиахолдинг возглавила экс-гендиректор ИД «Коммерсантъ» Мария Комарова.