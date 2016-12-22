Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,40 EUR Нал. 68,30 67,66 USD Бирж. 57,58 +0,15 EUR Бирж. 68,02 +0,29 USD ЦБ. 57,57 +0,30 EUR ЦБ. 67,93 +0,58 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5675,00 +102,35 ММВБ 2079,02 -0,73% РТС 1137,55 -0,89% Brent 57,45 -1,29% DJIA 23157,60 +0,70% Nasdaq 6624,22 +0,01% FTSE 7521,93 -0,28%
У российского Cosmopolitan сменился главный редактор
Лента новостей
Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти 12:43, Бизнес Исполнительница роли тайной жены императора России умерла в 100 лет 12:23, Общество Фирменный подход: в России появился новый бренд техники класса «люкс» 12:15, Партнерский материал Отставного полковника МВД задержали по подозрению в убийстве в Москве 12:14, Общество Альфа-банк потребовал от структур Хотина досрочного погашения ₽2,6 млрд 12:08, Бизнес УЕФА включил гол «Спартака» в число лучших в третьем туре Лиги чемпионов 12:02, Спорт Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 93 млрд руб. 11:53, Общество Мадрид пообещал запустить процедуру приостановки автономии Каталонии 11:48, Политика Как поколения Y и Z меняют рынок жилья России 11:36, Недвижимость Управление изменениями: на «Октябре» обсудят вопросы экономики будущего 11:33, Партнерский материал В Facebook Messenger допустили его использование «российскими агентами» 11:28, Политика В результате атаки боевиков в Афганистане погибли 43 военных 11:28, Политика Студии и «евродвушки»: как меняются малогабаритные квартиры из-за спроса 11:15, Недвижимость Яровая предложила давать пожизненное за развращение малолетних 11:00, Политика В Киеве рассказали о решении взыскать $6,5 млрд с имущества «Газпрома» 10:56, Политика Медики рассказали о состоянии Кокшенова и Джигарханяна 10:55, Общество Кудрявцев опроверг информацию о намерении стать консультантом Собчак 10:51, Политика Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом 10:49, Политика Голос из будущего: как работает построенный на блокчейне бизнес 10:42, Бизнес Экс-замгубернатора Мурманской области задержали по подозрению в растрате 10:04, Общество ВЦИОМ рассказал о негативном отношении большинства россиян к Собчак 09:58, Общество Приземлившийся на шоссе во Флориде самолет врезался в два автомобиля 09:56, Общество «С рождения — часть кремлевской элиты»: западные СМИ о выдвижении Собчак 09:28, Политика Канада первой в Северной Америке ввела запрет на ношение паранджи 09:16, Политика Facebook и Google помогали раскрутить антимусульманскую кампанию в США 09:13, Политика «Криптономика»: анонс свежего номера журнала РБК 09:05, Бизнес
У российского Cosmopolitan сменился главный редактор
Технологии и медиа, 12:54
0
У российского Cosmopolitan сменился главный редактор

Новым главредом российского Cosmopolitan назначена редакционный директор журнала Grazia Алена Пенева. Об этом она рассказала РБК.

По ее словам, «никаких радикальных изменений [в редакционной политике Cosmopolitan] не планируется». В то же время Пенева продолжает занимать должность в журнале Grazia.

Бывший главред Cosmopolitan Полина Сохранова заявила РБК, что намерена ​«покорять новые горизонты как с точки зрения профессии, так и с точки зрения личной жизни». «Если говорить о работе, то буду после некоторой паузы рассматривать самые разные и в том числе безумные предложения. И, конечно, придумывать сама», — сказала она.

Назначение Пеневой связано с тем, что бывший главный редактор решила покинуть пост по собственному желанию, рассказала РБК сотрудница Cosmopolitan. «Сохранова переходит в новый проект. Пока подробности не разглашаются», — отметила она.

Как говорится на сайте медиахолдинга Independent Media, куда входят Cosmopolitan и Grazia, Алена Пенева начала свою карьеру в глянце в 2002 году в журнале Vogue. С 2004 года она стала работать в Independent Media. В 2009 году она возглавила еженедельник Grazia, входящий в медиахолдинг. «Алена больше восьми лет успешно возглавляет Grazia, под ее руководством журнал приобрел свой неповторимый стиль. Поэтому мы уверены, что она выведет Cosmopolitan, женский журнал №1 в России, на новый виток развития», — говорится в сообщении на сайте Independent Media.

Полина Сохранова занимала пост главного редактора журнала Cosmopolitan с 2014 года. Она также начинала свою карьеру в журнале Vogue. В 2011 году она перешла в журнал Interview, где стала заместителем главного редактора, а также главным редактором сайта interviewrussia.ru.

Cosmopolitan издается в России с 1994 года. Он входит в издательский дом Independent Media, который также издает журналы Grazia, Esquire, «Домашний очаг», Harper’s Bazaar, «Robb Report Россия» и «Популярная механика». В декабре 2015 года Independent Media ​сменил владельца — финская Sanoma продала свою долю венчурному фонду Inventure Partners Сергея Азатяна. В апреле 2017 года медиахолдинг возглавила экс-гендиректор ИД «Коммерсантъ» Мария Комарова.

Теги: главный редактор , Cosmopolitan , Grazia , Алена Пенева
Главное
Альфа-банк потребовал от структур Хотина досрочного погашения ₽2,6 млрд Бизнес
Материалы по теме
Sanoma закрыла сделку по продаже издателя Cosmopolitan и Esquire в России Бизнес
Издателя журналов Cosmopolitan и Esquire оштрафовали на 1,6 млн руб. Бизнес
Виктор Шкулев попробует купить Cosmopolitan в обход запрета правительства Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку