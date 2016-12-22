Экс-замгубернатора Мурманской области задержали по подозрению в растрате

Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора губернатора Мурманской области Игоря Бабенко по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает портал СеверПост со ссылкой на источник в следственных органах

Как выяснило издание, задержание проводилось оперативниками из Москвы. Региональные сотрудники ФСБ к операции не привлекались. Официальный представитель управления Следственного комитета России по региону отказался комментировать информацию о задержании Бабенко.

Как сообщает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, Бабенко этапирован в Москву, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко 2 октября ушел в отставку одновременно с руководителем аппарата правительства региона Светланой Поверичевой.

В конце июля в региональном управлении СКР сообщили о задержании и аресте заместителя аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский и замруководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгия Благодельского. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения). По версии следствия, Никрашевский в марте 2017 года, находясь в сговоре с Благодельским, дал ему указание совершить фиктивную сделку на предоставление услуг для администрации региона.