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Канада первой в Северной Америке ввела запрет на ношение паранджи
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Канада первой в Северной Америке ввела запрет на ношение паранджи
Политика, 09:16
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Канада первой в Северной Америке ввела запрет на ношение паранджи

В канадской провинции Квебек приняли обширный закон, который запрещает скрывать лицо в общественных местах и на госслужбе. Об этом сообщает Globe and Mail.

Под запрет попадают в первую очередь ношение традиционных мусульманских предметов одежды, паранджи (бурки) и никаба, которые скрывают лицо полностью или частично, однако законодатели не исключают, что запрет может быть распространен на случаи, когда люди скрывают лицо иными способами, например, при помощи банданы, подчеркивает издание.

Этот запрет стал первым в своем роде не только для Канады, но и для всей Северной Америки.

Строгий запрет распространяется на государственных служащих — работников и сотрудниц больниц, библиотек, школ, органов государственной власти и муниципалитетов, а также на тех, кто занят в области пассажирских перевозок.

Кроме того, запрещается скрывать лицо всем остальным — во время получения госуслуг, а также пассажирам общественного транспорта. «Чтобы воспользоваться общественным транспортом, вы должны открыть свое лицо и не закрывать его на протяжении всей поездки», — подчеркнула министр юстиции Квебека Стефани Валле.

Закон предусматривает исключения для тех, кто занимается религиозным обучением или оказывает иного рода «духовную помощь» верующим, а также для тех, кто вынужден закрывать свои лица из-за условий труда или профессиональных опасностей.

Тем не менее, если кто-то просит позволения закрыть лицо по религиозным соображениям во время поездки или при общении с госслужащими, ему могут отказать по соображениям безопасности или затрудненной коммуникации. Решение об отказе принимает госслужащий на рабочем месте.

Запрет проработан пока только в общих чертах, признает Валле, однако определяет направления, в которых будут в дальнейшем прорабатываться его детали совместно с муниципалитетами, школами и общественными организациями.

Теги: Канада , закон , Квебек , никаб , паранджа , вуаль
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