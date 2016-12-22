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В Красноярске из-за пожара в колледже эвакуировали 450 человек
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В Красноярске из-за пожара в колледже эвакуировали 450 человек
Общество, 09:01
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В Красноярске из-за пожара в колледже эвакуировали 450 человек

Из здания Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства эвакуировали 450 человек из-за пожара, включая 150 сотрудников учебного заведения. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС по Красноярскому краю.

По сообщению ведомства, в 8:26 (4:26 мск) 19 октября произошло «загорание» в здании колледжа. В числе эвакуированных были 150 человек персонала. Как заявили в региональном управлении МЧС, к 8:46 (4:46 мск) пожар был ликвидирован.

Данных о пострадавших не поступало. По информации регионального управления МЧС, в тушении пожара принимали участие 36 человек и 12 единиц техники.

Как сообщает агентство «НГС.Красноярск», пожар произошел в подвале колледжа. Как заявили изданию в МЧС, причина возгорания пока не установлена.

В августе в частном доме престарелых «Жемчужина» в Красноярске произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) завело уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех человек).

Теги: Красноярск , эвакуация , колледж , Пожар
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