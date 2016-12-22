Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,74 57,40 EUR Нал. 68,02 67,47 USD Бирж. 57,43 +0,13 EUR Бирж. 67,73 +0,32 USD ЦБ. 57,27 -0,07 EUR ЦБ. 67,36 -0,10 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5650,00 +77,35 ММВБ 2094,40 +0,09% РТС 1147,79 +0,10% Brent 58,05 -0,26% DJIA 23157,60 +0,70% Nasdaq 6624,22 +0,01% FTSE 7542,87 +0,36%
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Лента новостей
КНДР пообещала США «неслыханный удар» в «неожиданный момент» 06:13, Политика Верховный суд разрешил засекречивать данные о владельцах недвижимости 05:58, Общество Зюганов прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах президента 04:59, Политика ВЦИОМ выяснил отношение россиян к идее Земана о выплатах Украине за Крым 04:57, Политика Милонов попросил Минобрнауки запретить праздновать Хеллоуин в школах 04:16, Общество Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в бизнес-парке в Мэриленде 03:24, Общество В парламенте Бразилии выступили против предъявления обвинений президенту 02:27, Политика Московский кредитный банк объявил о проведении SPO 02:26, Финансы МВД опровергло данные о распространении наркотиков в виде конфет в школах 01:39, Общество В Канаде вступил в силу аналог «закона Магнитского» 01:16, Политика Российские разработчики «антифотошопа» привлекли $700 тыс. инвестиций 01:13, Свое дело Интернет без анонимов: как заработать на проверке цифровой личности 01:11, Свое дело В Ростове-на-Дону проверят жалобу на установку памятника героям Донбасса 00:55, Общество «Челси» и «Рома» забили шесть голов на двоих в матче Лиги чемпионов 00:22, Спорт Полиция завела дело из-за угроз журналистке Znak.com из-за «Матильды» 00:17, Общество Устроившему поджог Банка Франции Павленскому предъявили обвинение 00:12, Общество Юристы усмотрели нарушение в приобретении «Трастом» акций «ФК Открытие» 00:12, Финансы Эксперты АКРА выявили у «Росгосстраха» аномальные выплаты по ОСАГО 00:02, Финансы Предпринимателей запретят проверять по советским нормам 00:01, Экономика Россияне впервые за три года увеличили долю наличных в обращении осенью 00:01, Финансы Минздрав предложил правительству запретить курить вейпы в кафе 18 окт, 23:45, Общество ЦСКА потерпел второе домашнее поражение подряд в Лиге чемпионов 18 окт, 23:38, Спорт «Роснефть» договорилась с Иракским Курдистаном об участии в добыче нефти 18 окт, 23:32, Бизнес «Потрясающее шоу»: зачем Кремлю участие Собчак в выборах 18 окт, 23:19, Политика Полиция назвала причину наезда автомобиля на толпу прохожих в Харькове 18 окт, 23:13, Общество СМИ узнали о желании «Яндекса» построить собственный офис 18 окт, 22:51, Бизнес Политологи оценили решение Собчак участвовать в выборах президента 18 окт, 22:40, Политика ЦИК прокомментировала публикацию журнала Maxim с призывом идти на выборы 18 окт, 22:20, Политика
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Общество, 06:55
0
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист

На острове Пхукет в Таиланде утонул российский турист Евгений Эрдлей недалеко от пляжа Карон, сообщает местная газета Phuket Gazette. В воскресенье, 15 октября, рядом с этим же пляжем утонул еще один турист из России — Олег Паршуков.

Эрдлея вытащили из воды на берег, когда он уже был без сознания, пишет издание. Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего вызвали скорую. Мужчину повезли в больницу, однако по прибытии он скончался. Как отмечает газета, 53-летний турист плавал в зоне, которая была отмечена красными флагами. Они предупреждают об опасности во время больших волн и отбойного течения.

Эрдлей отдыхал в одном из отелей Пхукета вместе со своей семьей, пишет Phuket Gazette. Как сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде, диппредставительство находится в контакте с супругой погибшего. «Ей оказывается необходимая консульская поддержка» — отметил представитель консульского отдела.

Олег Паршуков 15 октября также решил плавать, несмотря на установленные красные флаги. Его накрыли большие волны. Россиянин плавал в том месте, где волны достигали более двух метров.

Теги: Россия , Таиланд , турист , Пхукет
Главное
КНДР пообещала США «неслыханный удар» в «неожиданный момент» Политика
Материалы по теме
На острове Пхукет утонул российский турист Общество
В Таиланде госпитализировали россиянку с огнестрельными ранениями Общество
Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку