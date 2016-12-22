На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист

На острове Пхукет в Таиланде утонул российский турист Евгений Эрдлей недалеко от пляжа Карон, сообщает местная газета Phuket Gazette. В воскресенье, 15 октября, рядом с этим же пляжем утонул еще один турист из России — Олег Паршуков.
Эрдлея вытащили из воды на берег, когда он уже был без сознания, пишет издание. Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего вызвали скорую. Мужчину повезли в больницу, однако по прибытии он скончался. Как отмечает газета, 53-летний турист плавал в зоне, которая была отмечена красными флагами. Они предупреждают об опасности во время больших волн и отбойного течения.
Эрдлей отдыхал в одном из отелей Пхукета вместе со своей семьей, пишет Phuket Gazette. Как сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде, диппредставительство находится в контакте с супругой погибшего. «Ей оказывается необходимая консульская поддержка» — отметил представитель консульского отдела.
Олег Паршуков 15 октября также решил плавать, несмотря на установленные красные флаги. Его накрыли большие волны. Россиянин плавал в том месте, где волны достигали более двух метров.