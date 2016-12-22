Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в бизнес-парке в Мэриленде

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в бизнес-парке в штате Мэриленд в США, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на шерифа округа Харфорд в Мэриленде.

Подозреваемым оказался 37-летний Ради Лабиб Принс, его задержали в штате Делавэр, рассказал шериф. По данным полиции, подозреваемый 18 октября открыл огонь по пяти людям в городе Эджвуд, после чего поехал в Уилмингтон в штате Делавэр. Там он выстрелил еще в одного человека, сказал шериф.

В настоящий момент двое пострадавших в результате стрельбы находятся в больнице в критическом состоянии, пишет агентство.

Накануне, 18 октября, полиция округа Харфорд сообщила о стрельбе в бизнес-парке в Мэриленде. После нападения преступник скрылся. Мотивы стрельбы пока не известны.

Собеседники Балтиморского телеканала WBAL TV рассказали, что слышали на улице громкую ссору незадолго до стрельбы. В это время они находились в офисах. ​По одной из версий, ссора переросла в драку, в результате которой один из ее участников использовал оружие.