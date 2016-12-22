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МВД опровергло данные о распространении наркотиков в виде конфет в школах
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МВД опровергло данные о распространении наркотиков в виде конфет в школах
Общество, 01:39
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МВД опровергло данные о распространении наркотиков в виде конфет в школах

МВД проверило сообщения о случаях распространения наркотиков в жвачках и конфетах в образовательных учреждениях, таких случаев ведомство не зафиксировало. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

В последнее время наблюдаются массовые рассылки сообщений о появлении нового вида наркотиков в нескольких регионах, рассказали в министерстве. Информация рассылается через социальные сети и мессенджеры сообщений. В сообщениях утверждалось, что наркотики распространялись в виде конфет и жвачек.

«В 2014-2016 годы факты распространения сообщений похожего содержания через телекоммуникационные средства связи и различные интернет-приложения также имели место, но в ходе проверок подтверждения не нашли», — отметили в МВД.

В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Чите пятеро детей отравились наркотиками в виде конфет «Бешеная пчелка». Дело завели по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Позже суд в Чите арестовал подростка по подозрению в продаже наркотиков школьникам под видом конфет. 
 

Теги: дети , наркотики , конфеты , жвачки
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