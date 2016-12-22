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Полиция завела дело из-за угроз журналистке Znak.com из-за «Матильды»
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Полиция завела дело из-за угроз журналистке Znak.com из-за «Матильды»
Конфликт вокруг «Матильды», 00:17
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Полиция завела дело из-за угроз журналистке Znak.com из-за «Матильды»

Полиция возбудила уголовное дело после того, как журналист одного из изданий обратился в правоохранительные органы в связи с поступившими ему угрозами после публикации статьи в социальной сети. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Дело завели по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. «В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск злоумышленника», — сказала Волк.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о журналистке интернет-газеты Znak.com Екатерине Винокуровой, которая в начале сентября обратилась в полицию из-за поступивших ей угроз в связи с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда».

«В августе у меня вышло две заметки про борьбу радикальных православных против фильма «Матильда» и стали поступать откликм», — говорила она. По слова Винокуровой, ей пришло письмо, автор которого указал, что она «зря поставила под угрозу национальные авторитеты». Журналистка рассказала. что после того, как она опубликовала это письмо в Facebook, ей написали личное сообщение с угрозой ударить в бок отверткой. У автора этого сообщения в друзьях в социальной сети есть ​футбольные фанаты, в том числе из группировки «Фратрия», отмечала она.

Издание Znak.com заявляло, что угрозы Винокуровой стали поступать в том числе после материала о депутате Госдумы Наталье Поклонской. В одной из публикаций со ссылкой на источники издание сообщало, что в партии «Единая Россия» попросили Поклонскую «умерить свой пыл» в борьбе с фильмом «Матильда», который еще не вышел на экраны.

В середине сентября палата адвокатов России обратилась в Совет Федерации в связи с предполагаемыми фактами преследования создателей «Матильды». Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас по просьбе адвокатов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке.

Федеральная палата адвокатов указала на поджог автомобиля адвоката Алексея Учителя, атаку на студию режиссера в Санкт-Петербурге, нападение на кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. Также юристы обратили внимание на угрозы в адрес Екатерины Винокуровой.

Теги: полиция , уголовное дело , Znak.com , "Матильда" , Екатерина Винокурова
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