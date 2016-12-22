ЦИК прокомментировала публикацию журнала Maxim с призывом идти на выборы

В Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) РБК заявили, что «не имеют отношения» к публикации мужского журнала Maxim, где девушки в нижнем белье призывают читателя идти на выборы.

В ЦИКе также заверили, что данная публикация «не является частью разрабатываемой для ЦИК России концепции агентства «ИМА-Консалтинг». «В свою очередь отмечаем, что молодежной аудитории 18+ будет уделено внимание в период подготовки к выборам президента России в 2018 году», — сказали в комитете.

«ЦИК России не имеет отношения к данной публикации», — заключили в ЦИК.

О том, что в ноябрьском номере журнала появится три разворота с девушками в нижнем белье, призывающими идти на выборы, сообщалось в анонсе на сайте Maxim.online. На фотографиях к разворотам имеются такие подписи, как «А тебе точно есть 18 лет?». «В марте 2018 года ты сможешь определить судьбу страны — это действительно по-взрослому. Измени ход истории. Хотя бы попытайся! Или ты еще слишком мал для этого?», — говорится на сайте Maxim в описании к фотографиям.

Видео: Ksenia Sobchak / YouTube

Ранее сообщалось, что о своем намерении выдвинуться на участие в президентских выборах 2018 года заявила телеведущая Ксения Собчак. Она сравнила свою кандидатуру с возвращением графы «против всех». В Кремле заявили, что ее участие в президентской гонке не является вопросом, который согласовывался с администрацией президента.