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Порошенко отказался встречаться с делегатами акции протеста в Киеве
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Порошенко отказался встречаться с делегатами акции протеста в Киеве
Политика, 20:56
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Порошенко отказался встречаться с делегатами акции протеста в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с представителями протестующих около стен Верховной рады. Объяснил он это нежеланием видеть некоторых из них.

В делегацию от уличных протестующих вошли несколько политических активистов и депутатов Верховной рады, в том числе и парламентарий от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем. Днем 18 октября Порошенко заявлял о готовности проводить переговоры, однако в результате категорически отказался видеться с Юрием Левченко — депутатом от «Свободы», который 6 октября поджег в зале Верховной рады дымовую шашку. Не захотел президент общаться и с членом комитета Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрием Деревянко.

«Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы, что для нас неприемлемо», — сообщил в Facebook Найем.

По его словам, основной спор между активистами и президентом идет вокруг закона об антикоррупционном суде. Документ зарегистрирован в парламенте и получил позитивное заключение Венецианской комиссии, однако Порошенко его на обсуждение не вносит. «Глава государства пытается снять с себя ответственность и не публично, через разных представителей предлагает парламенту создать рабочую группу, которая, как подсказывает опыт, затянет принятие решения на неопределенное время», — добавил Найем.

«Мы пришли сообщить президенту о готовности авторов законопроекта об антикоррупционном суде отозвать свой вариант закона и получить ответ, когда он готов зарегистрировать свой законопроект об антикоррупционном суде», — сказал депутат.

Митингующие, собравшиеся у Рады 17 октября, требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство Украины. Одним из организаторов акции является бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
 
Теги: Петр Порошенко , Киев , Михаил Саакашвили
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