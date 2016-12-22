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Кремль заявил об отсутствии согласования участия Собчак в выборах
Выборы президента России, 20:23
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Кремль заявил об отсутствии согласования участия Собчак в выборах

Телеведущая Ксения Собчак не согласовывала свое решение участвовать в выборах главы государства в 2018 году ни с администрацией президента, ни с Владимиром Путиным. Об этом в разговоре с РБК заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

​Ранее в эфире телеканала «Дождь» Ксения Собчак заявила, что рассказала президенту о своем желании участвовать в выборах в 2018 году. По ее словам, она встречалась с Путиным, чтобы взять интервью для фильма о своем отце Анатолии Собчаке. Она отметила, что ее семью и президента связывали «большие отношения». По ее словам, президент отреагировал фразой о том, что каждый имеет право принимать решения и нести за них ответственность.

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«Мне показалось, что мое решение ему не понравилось», — сказала Собчак.

Песков также прокомментировал выдвижение Собчак телеканалу «Дождь». По его словам, Собчак в политике «придется с нуля набираться опыта». «Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике», — заявил Песков.

Собчак заявила о планах участвовать в выборах президента в 2018 году ранее 18 октября. О своем решении она сообщила в письме, присланном в газету «Ведомости».

Видео: Ksenia Sobchak / YouTube

Впервые о том, что Собчак может принять участие в выборах 1 сентября, написали «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента, а также близких к Кремлю экспертов. Как писало издание, в Кремле рассматривают вариант с выдвижением женщины в качестве «спарринг-партнера» для Владимира Путина на выборах 2018 года (сам действующий президент о своем участии в выборах пока не объявлял). Один из собеседников издания называл Собчак идеальным кандидатом.​

Теги: Дмитрий Песков , Ксения Собчак , Выборы
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