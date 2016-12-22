В Нигерии похитили четырех граждан Великобритании

В нигерийском штате Дельта (расположен в дельте реки Нигер) неизвестные вооруженные люди похитили четырех граждан Великобритании, заявил представитель полиции штата Эндрю Аниамака. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в пресс-службе полиции штата Дельта, похищение британцев произошло 13 октября. По предварительным данным, похищенные были миссионерами, работавшими в рамках гуманитарной программы по оказанию бесплатной медицинской помощи местным жителям в сельской местности. «Мы пытаемся выяснить мотивы [похитителей] и спасти похищенных, не подвергая опасности их жизни», — заявили в нигерийской полиции.

В мае в посольстве России в Нигерии сообщили, что у берегов страны пиратами был похищен матрос, гражданин России. Похитители не выдвинули каких-либо требований.

Похищения нигерийских и иностранных граждан, в основном работающих в нефтяной промышленности страны, регулярно происходят на юге Нигерии, главным образом в дельте реки Нигер. В этой области страны добываются основные запасы нефти и работают крупные иностранные энергетические компании. С 2006 года здесь действует Движение за освобождение дельты Нигера (MEND), ставящее целью национализацию природных ресурсов страны. Организация занимается подрывами нефтепроводов, похищением нефтяников и вступает в столкновения с правительственными войсками и силами безопасности. В то же время, как замечает The Telegraph, за 2017 год группировка не совершила ни одного вооруженного нападения на объекты нефтяной промышленности Нигерии.