Президент Хорватии пригласила Путина посетить страну

​Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи пригласила его посетить республику с официальным визитом. Об этом говорится в стенограмме, которая опубликована на сайте президента России.

По словам Грабар-Китарович, с официальным визитом Хорватию не посещал еще ни один российский президент. Она напомнила, что Путин приезжал в республику в 2007 году на энергетический форум.

Политические лидеры обеих стран обсудили состояние и перспективы развития российско-хорватского сотрудничества и обменялись мнениями по основным международным вопросам, в том числе по Сирии.

Итогом российско-хорватских консультаций в присутствии Путина и Грабар-Китарович был подписан ряд двусторонних документов, уточняется в сообщении.

Визит хорватского лидера в Россию анонсировал в начале октября помощник президента России Юрий Ушаков.

В 2017 году установлению дипломатических отношений России с Хорватией исполняется 25 лет.