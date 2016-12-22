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В МИД России прокомментировали украинский закон об образовании
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В МИД России прокомментировали украинский закон об образовании
Украинский кризис, 17:48
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В МИД России прокомментировали украинский закон об образовании

Ввиду принятия на Украине закона «Об образовании», который раскритиковали в соседних с Украиной странах, МИД России призывает профильные международные институты в области прав человека повлиять на власти Киева, чтобы оградить миллионы украинцев от нарушения их прав и свобод. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий ​Викторов, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Среди тех, кто должен оказать влияние на украинскую сторону, дипломат указал: верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Викторов назвал принятие закона «курсом на насильственную украинизацию», который отдаляет эту страну от общеевропейских ценностей, нарушает международные обязательства Украины в области прав человека и «подпитывает радикальный национализм» в стране.

Закон носит дискриминационный характер и «грубо попирает права миллионов граждан Украины, в основном русскоязычных, на образование на родном языке и разрушает языковой баланс, сложившийся в этой стране».

В сообщении говорится, что закон вводит 75-процентную квоту на телевещание на украинском языке на общенациональных каналах (с 07:00 до 22:00) и ряд других ограничений. Нововведение «раскалывает и без того поляризованное украинское общество».

Закон, который предусматривает реформы в системе образования Украины, был подписан президентом страны Петром Порошенко 25 сентября. Согласно новому закону, на Украине с 2018 года должны с 5-го класса прекратить преподавать на всех языках, кроме украинского. В 2020 году на украинский язык должна полностью перейти начальная школа. Исключение может быть сделано для «коренных народов», к которым в Киеве отнесли лемок, боек, галичан, подолян и крымских татар. Русских, венгров, поляков, болгар и румын исключения не коснутся.

В России и ряде других государств закон раскритиковали за ограничение возможностей национальных меньшинств учиться на родных языках. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал принятие такого закона «стыдом и позором», добавив, что Будапешт заблокирует в Евросоюзе действия по евроинтеграции Киева. 11 октября венгерский МИД пригрозил Украине торговыми санкциями. Президент Румынии отменил визит на Украину в связи с принятием этого закона.

Теги: Украина , МИД России , украинский язык , закон об образовании
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