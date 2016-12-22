Племянница Валленберга оспорила отказ суда предоставить данные о дяде

Племянница шведского дипломата Рауля Валленберга Мари Дюпюи обжаловала решение Мещанского суда, отказавшегося удовлетворить иск к ФСБ с требованием предоставить информацию о судьбе ее дяди после его ареста в СССР в 1945 году. Об этом сообщил РБК адвокат Иван Павлов.

Жалобу 18 октября по почте направила правозащитная организация «Команда 29», которая представляет интересы племянницы Валленберга.

В июле 2017 года племянница Валленберга подала иск к ФСБ из-за отказа рассекречивать информацию о смерти дипломата. Однако в сентябре суд отклонил иск. В ФСБ отказ раскрытия информации объяснили тем, что в этих данных содержится информация о третьих лицах. Российский суд с доводами спецслужбы согласился.

Рауль Валленберг стал известен благодаря тому, что, пользуясь своими полномочиями в качестве дипломата во время Второй мировой войны, спас порядка 20 тыс. евреев от холокоста. В 1945 году он был арестован советскими спецслужбами по подозрению в шпионаже, после чего исчез. Только в 1957 году советские власти сообщили, что Валленберг умер в 1947 году в тюремной камере на Лубянке. В Швеции его смерть официально признали в 2016 году.