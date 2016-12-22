Родственники Айрапетяна отказались от посмертного прекращения его дела

Родственники умершего в колонии предпринимателя и директора издательского дома «Собеседник» Левона Айрапетяна не согласны на посмертное прекращение его уголовного дела. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Давида Хечана.

«Родственники не будут соглашаться на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям, речи о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого быть не может», — подчеркнул защитник.

Он добавил, что родственники намерены довести дело до конца. По его словам, имущество Айрапетяна останется под арестом до прекращения уголовного дела или «до принятия другого решения по делу».

Под арестом находятся квартира Айрапетяна на Пречистенке и банковские счета на $300–400 тыс.

В колонии Айрапетян отбывал наказание за хищение $700 тыс. у матери экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Суд в апреле 2016 года приговорил предпринимателя к четырем годам заключения. Изместьев отбывает пожизненное заключение за организацию убийств.

Кроме того, Айрапетян был первым фигурантом дела о присвоении акций компании ТЭК Башкирии и легализации средств. Следствие считает, что бывший глава «Башнефти» Урал Рахимов (находится в международном розыске) вместе с Айрапетяном разработал план хищения ценных бумаг общей стоимостью более 130 млрд руб. После этого Рахимов продал акции АФК «Система», а также другим компаниям и получил за это более чем $2,5 млрд.

О смерти Левона Айрапетяна в колонии стало известно ранее 18 октября. В разговоре с РБК бывший адвокат бизнесмена Самвел Караханян уточнил, что предприниматель был болен онкологией, также у него были «проблемы с сердцем и гипертония».