Банк России будет покупать золото на Московской бирже

ЦБ с 1 ноября будет покупать золото не только на внебиржевом рынке, но и на бирже. В результате объем торгов драгоценным металлом на Московской бирже может вырасти

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Банк России с 1 ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке будет выставлять заявки на покупку золота на торгах ПАО «Московская биржа» по инструменту GLDRUB_TOM, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что это будет делаться в целях развития организованного рынка драгоценных металлов и увеличения числа контрагентов Банка России. В сообщении не уточняется, в каких объемах могут совершаться покупки.

Сейчас на рынке драгоценных металлов Московской биржи заключаются сделки золотом и серебром. Цены по инструментам определяются в рублях за грамм. Расчеты по всем операциям проходят за российские рубли. Торги драгоценными металлами проводятся в режиме TOM (с расчетами — завтра) с 10:00 до 23:50 мск.

Как пояснили РБК в пресс-службе Московской биржи, речь идет о торгах физическим металлом. По итогам сентября объем торгов золотом на бирже составил 17,3 млрд руб., или 7,1 т.

По словам начальника отдела операций с драгоценными металлами Ланта-банка Ирины Лозинской, решение Банка России может изменить соотношение между объемами торгов золотом на внебиржевом рынке и рынке Московской биржи в пользу последнего. «Это выгодно для биржи, заинтересованной в росте оборота, который будет проходить через нее», — отметила она. Насколько изменится это соотношение и насколько увеличится ликвидность инструмента GLDRUB_TOM, сказать трудно, поскольку неизвестно, с какими объемами покупок на бирже будет выходить ЦБ, отметила эксперт.