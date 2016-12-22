Всемирный еврейский конгресс призвал снести памятник Петлюре в Виннице

Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника одному из лидеров националистического движения Украины начала ХХ века Симону Петлюре в Виннице. Об этом сообщается на сайте конгресса.

«Всемирный еврейский конгресс огорчен постыдным и прискорбным решением муниципалитета Винницы отметить антисемитского националистического лидера Симона Петлюру, как «Защитника Украины», — отмечает генеральный директор конгресса Роберт Зингер. Он призвал местные власти «предпринять все возможные шаги, чтобы убрать памятник Петлюре».

Представитель всемирного еврейского конгресса считает, что Петлюра несет ответственность за погромы, в которых в 1918-1921 годах погибло 35-40 тыс. евреев.

«Невозможно представить, чтобы человека, которого сегодня мы бы не сомневаясь назвали террористом, удостоили чести в том же городе, в котором он и его режим пытались уничтожить коренное и сильное еврейское население», -заявил Зингер.

14 октября в Виннице открыли первый в Украине памятник одному из лидеров националистического движения Симону Петлюре, сообщал сайт Винница.info. Открытие памятника приурочили ко Дню защитника Украины. Памятник установили в еврейском квартале.

Симон Петлюра — украинский военный и политический деятель. Во время Гражданской войны Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее директорией. В 1921 году он эмигрировал в Европу. Спустя пять лет Петлюру убили в Париже.