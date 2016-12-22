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В Иркутске возбудили уголовное дело после пожара в доме престарелых
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В Иркутске возбудили уголовное дело после пожара в доме престарелых
Общество, 14:06
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В Иркутске возбудили уголовное дело после пожара в доме престарелых

По факту пожара в нелегальном доме престарелых в Иркутске возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Утром 18 октября в частном доме престарелых произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание во время пользования сушильной машиной, сообщили в МЧС.

В момент ЧП в здании находились 15 человек. Спасатели сообщали о 12 госпитализированных с диагнозом «отравление угарным газом», четыре человека были помещены в реанимацию.

Заместитель начальника городской службы пожаротушения, подполковник внутренней службы Павел Белкин рассказал, что люди во время пожара находились на втором этаже. Их пришлось спускать с балкона на мягких носилках.

Дом престарелых НК «Фонд паллиативной помощи имени Сергея Милицы» не значится в реестре поставщиков социальных услуг на основе федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

СМИ сообщали, что двухэтажный частный дом использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. При этом, по словам источника «Интерфакса» в службе технического надзора региона, здание, в котором располагался дом престарелых, не было в достаточной мере оборудовано системами сигнализации и пожаротушения.

Теги: Иркутск , Пожар , дом престарелых
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