В Иркутске возбудили уголовное дело после пожара в доме престарелых

По факту пожара в нелегальном доме престарелых в Иркутске возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Утром 18 октября в частном доме престарелых произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание во время пользования сушильной машиной, сообщили в МЧС.
В момент ЧП в здании находились 15 человек. Спасатели сообщали о 12 госпитализированных с диагнозом «отравление угарным газом», четыре человека были помещены в реанимацию.
Заместитель начальника городской службы пожаротушения, подполковник внутренней службы Павел Белкин рассказал, что люди во время пожара находились на втором этаже. Их пришлось спускать с балкона на мягких носилках.
Дом престарелых НК «Фонд паллиативной помощи имени Сергея Милицы» не значится в реестре поставщиков социальных услуг на основе федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
СМИ сообщали, что двухэтажный частный дом использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. При этом, по словам источника «Интерфакса» в службе технического надзора региона, здание, в котором располагался дом престарелых, не было в достаточной мере оборудовано системами сигнализации и пожаротушения.