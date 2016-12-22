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Жириновский предложил отказаться от новогодних каникул
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Жириновский предложил отказаться от новогодних каникул
Общество, 12:10
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Жириновский предложил отказаться от новогодних каникул

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить новогодние каникулы дополнительными 15 днями отпуска. По его мнению, длительные выходные «в тягость для 95% жителей страны». Слова политика приводит пресс-служба ЛДПР.

По мнению Жириновского, нужно добиться узаконенных государством двух отпусков. К положенным по Трудовому кодексу 30 дням политик предложил добавить 15 дней, которые гражданин сможет взять в удобное ему время. «Это решение устроит всех», — заключил Жириновский.

По словам политика, статистика показывает, что в новогодние каникулы с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем погибают 20 тыс. человек.

«Зачем мы это делаем? Кто принимает такие решения? Нужно просто оставить эти дни в качестве дней отдыха, пусть это будет дополнительный отпуск, и каждый человек сам решит, как этим временем ему распорядиться. Не надо за него решать!» — сказал лидер ЛДПР.

Заместитель председателя комитета по социальной политике Совфеда Александр Борисов заявил РБК, что не видит линейной связи между праздниками и количеством потребления алкоголя. «Можно тогда вообще все праздники отменить. Вопрос не к ним, а к культуре потребления. Наверное, вопрос можно обсудить, но нужно спросить у людей. Для многих новогодние праздники — это возможность побыть с семьей, и каникулы — это благо, а не напряг, связанный с алкоголем», — сказал Борисов.

В июне депутаты партии КПРФ внесли в Госдуму проект закона об отмене новогодних каникул. В пояснительной записке предлагалось внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс России. Свое предложение депутаты объяснили письмами россиян, которые «требуют вернуть рабочие дни в полной мере», так как «в начале нового года остаются без зарплаты». В то же время парламентарии предложили сделать 31 декабря нерабочим днем.

Тогда Жириновский рассказал РБК, что уже не раз предлагал отказаться от длительных новогодних каникул. По его словам, нужно оставить только три официальных праздничных дня — 1 января, 9 мая и 12 июня, а остальные праздничные дни объединить и позволить каждому россиянину воспользоваться ими в любое удобное время как дополнительным отпуском. Политик считает, что долгие выходные наносят урон экономике и провоцируют пьянство. «Многие просто не находят, чем им еще заниматься в это время. Поэтому лучше дать в этом смысле нашим гражданам больше свободы, как распорядиться каникулярными днями», — утверждал он.

Теги: ЛДПР , Владимир Жириновский , новогодние каникулы , отпуск
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