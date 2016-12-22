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Поклонская объяснила обращение о проверке Учителя на уклонение от налогов
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Поклонская объяснила обращение о проверке Учителя на уклонение от налогов
Конфликт вокруг «Матильды», 12:36
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Поклонская объяснила обращение о проверке Учителя на уклонение от налогов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила РБК, почему направила запрос в органы с просьбой проверить студию режиссера Алексея «РОК» на возможное уклонение от налогов.

Запрос был подан в адрес генпрокурора Юрия Чайки, директора ФСБ Александра Бортникова и руководителя ФНС Михаила Мишустина 17 октября.

«Во-первых, выделение государственных средств возможно при отсутствии неисполненных обязательств по заключенным с Минкультом контрактам», — пояснила Поклонская. По ее словам, Учитель должен бюджету 280 млн руб. за фильм «Сокровище Ермака», поэтому финансирование фильма «Матильда» нарушало закон.

«Во-вторых, государственные средства на фильм «Матильда» выделялись под сценарий, созданный в 2012 году автором Геласимовым и рассказывающий о жизни и творческом пути балерины Матильды Кшесинской», — отметила Поклонская. Однако, по ее словам, в итоговом сценарии «не оказалось ни авторства Геласимова, ни творчества Кшесинской». Как утверждает Поклонская, прокатное удостоверение было выдано на фильм, сценаристом которого значился «совершенно другой человек» по фамилии Терехов.

«Помимо выделения бюджетных средств, авторы проекта «Матильда» захотели освободить все полученные ими средства от необходимости уплаты налогов (НДС) в бюджет», — подчеркнула депутат. Для этого, по мнению Поклонской, они подали заявку на получение Удостоверения национального фильма (УНФ). При этом в заявке указывалось, что автором сценария «Матильды» является Геласимов.

Поклонская в феврале 2017 года направляла запрос в Минкульт насчет авторства сценария «Матильды». Там ей ответили, что в 2012 году в Минкульт для получения УНФ был подан сценарий под авторством Геласимова. Затем в августе 2017 года Минкульт выдал прокатное удостоверение на «Матильду» сценариста Терехова.

«Понимаю, что чехарда с именами авторов сценария <…> не случайна. И также однозначно то, что указание заведомо не соответствующих действительности сведений неизбежно влечет недействительность такого документа», — указала Поклонская.

По ее словам, студия должна вернуть в казну полученные средства. Также должны быть привлечены к ответственности те, «кто внес заведомо ложные сведения в указанные мной документы, а также те, кто допустил как минимум халатность, «не заметив» этого».

«Как следует из заключения экспертов Роскомнадзора, классификация фильма «Матильда» является недостоверной: фильм соответствует знаку «18+», а не «16+», — отметила Поклонская. По ее словам, это является «безусловным основанием» для отзыва прокатного удостоверения у фильма.

Также Поклонская 17 октября записала видеообращение к Чайке, в котором попросила признать «Матильду» экстремистским фильмом и отозвать у него прокатное удостоверение.

Генпрокуратура 16 октября в ответ на запрос Поклонской насчет проверки «сомнительных схем» финансирования киноленты Учителя сообщила, что не нашла никаких нарушений. Поклонская ответила, что ответ Генпрокуратуры «старый», и ведомство еще не изучило новые факты, которые представила депутат.

Фильм «Матильда» повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Картина выйдет в прокат 26 октября.

Теги: Наталья Поклонская , «Матильда» , Алексей Учитель
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