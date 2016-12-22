МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

В Москве ожидается усиление ветра, об этом сообщает МЧС на своем сайте.

В ведомстве предупредили, что 18 октября возможны повал деревьев, а также повреждения линий электропередачи и слабо укрепленных рекламных конструкций.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил РБК информацию об усиливающимся ветре. «Сегодня порывы ветра до 12–17 м/c. Больше порывов ветра мы не ожидаем. Похолодание мы ожидаем заметное к выходным», — сказал он.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что 18 октября в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. «Сегодня у нас очень тепло, плюс 12–13 градусов, по прогнозам, сегодня будет более трех градусов выше нормы. А дальше — прохождение холодного фронта и температура будет падать, сегодня в ночь мы ждем плюс 4–6 градусов, днем завтра [19 октября] — плюс 7–9 градусов. В ночь на пятницу [20 октября] плюс 2–4 градуса, днем — плюс 6–8 градусов», — рассказал синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков рассказал РБК, что 18 октября в Москве воздух прогреется до плюс 13–14 градусов, а уже с 19 октября в столице ожидается похолодание. «Уже завтра и послезавтра [19–20 октября] погода будет в пределах плюс 6–9 градусов. В выходные не выше плюс 3–6 градусов днем, в ночь на воскресенье велика вероятность первых заморозков», — отметил Заводченков.

По его словам, следующая неделя в столичном регионе «будет очень неустойчивая». «В отдельные дни возможно даже выпадение осадков в виде снега», — добавил Заводченков.

Ранее синоптики обещали москвичам с 19 октября похолодание в связи с приближением «глубокой осени».